«Астон Вилла» одолела «Фулхэм» в событийном поединке

В восьмом туре Премьер-лиги «Фулхэм» и «Астон Вилла» выдали полный набор для триллера - незабитый пенальти, удаление, автогол и много чего еще.

Уже на пятой минуте контратака хозяев, которую ударом с лета успешно завершил Рауль Хименес. Тут же Морган Роджерс пробил с рикошетом, и счет уже 1:1. В середине тайма Мэтти Кэш сыграл рукой - пенальти, а Андреас Перейра с точки не смог переиграть вратаря.

На 60-й минуте Олли Уоткинс лучше всех сыграл головой после навеса с угла поля, а соперники вскоре остался вдесятером после фола последней надежды Йоакима Андерсена. На 69-й минуте Исса Диоп неудачно сработал у своих ворот, от него мяч влетел в сетку - 1:3.

Лондонцы идут девятыми, а соперник делит второе место.