«Астон Вилла» одолела «Фулхэм» в событийном поединке

В восьмом туре Премьер-лиги «Фулхэм» и «Астон Вилла» выдали полный набор для триллера - незабитый пенальти, удаление, автогол и много чего еще.
Уже на пятой минуте контратака хозяев, которую ударом с лета успешно завершил Рауль Хименес. Тут же Морган Роджерс пробил с рикошетом, и счет уже 1:1. В середине тайма Мэтти Кэш сыграл рукой - пенальти, а Андреас Перейра с точки не смог переиграть вратаря.
На 60-й минуте Олли Уоткинс лучше всех сыграл головой после навеса с угла поля, а соперники вскоре остался вдесятером после фола последней надежды Йоакима Андерсена. На 69-й минуте Исса Диоп неудачно сработал у своих ворот, от него мяч влетел в сетку - 1:3.
Лондонцы идут девятыми, а соперник делит второе место.
Протокол игры
|(1:0) Хименес Рауль5'
|9'Роджерс Морган (1:1)
|60'Уоткинс Олли (1:2)
|69'Диоп Исса (1:3)
Лено Бернд•Тете Кенни•Андерсен Йоаким• 64'Угелумба Кэлвин• 57'Робинсон Энтони• 71'Перейра Андреас68' (Нелсон Райс (68') •Берге Сандер80' (Уилсон Гарри (80') •Траоре Адама68' (Диоп Исса (68') •Смит-Роу Эмиль 65'80' (Кэрни Том (80') •Айуоби Алекс•Хименес Рауль
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Карлос Диего Сантос•Торрес Пау II•Динь Люка• 84'Онана Амаду75' (Дуран Джон (75') •Тилеманс Юри•Бэйли Леон 33'61' (Филоджин-Байдейс Джейден (61' 88') • 90'Роджерс Морган 70'83' (Буэндия Эмилиано (83') •Рамси Джакоб83' (Макгинн Джон (83') •Уоткинс Олли75' (Баркли Росс (75')
Запасные: Конса Эзри•Камара Бубакар I•Матсен Ян•Гаучи Джо
19 октября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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