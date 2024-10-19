Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу в игре с «Брентфордом»

19 Октября 2024 • 19:00 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:1
Брентфорд

В восьмом туре футболисты «МЮ» играли за престиж и тренера, оказавшись глубоко в нижней части таблицы. И матч с «Брентфордом» не получился простым.

Первая половина стартового тайма была без моментов. Далее у Алехандро Гарначо были моменты - парированная попытка и промах. Кристиан Эриксен не попал по высоте метров с 10. А у гостей на 45-й минуте сработал угловой, и Итан Пиннок стал героем тайма.

В самом начале второй половины Маркус Рэшфорд справа исполнил перевод к дальней штанге, где Гарначо с лёта пробил в дальний угол - 1:1. На 62-й минуте Эриксен через пятку Бруну Фернандеша слева вывел к воротам Расмуса Хёйлунна, который аккуратно перекинул мяч через выскочившего навстречу голкипера - 2:1. Диогу Далот справа получил пас на ход, убежал один на один с вратарем, но слишком сблизился с ним и не смог направить мяч в сетку.

«МЮ» уже 10-й и на очко опережает соперника.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:1Брентфорд
  45'Пиннок Итан (0:1)
(1:1) Гарначо Алехандро47'  
(2:1) Хёйлунн Расмус62'  
Онана АндреДалот Диогу  54'Де Лигт МаттейсЭванс Джонни  45' 89' (Линделоф Виктор ( 89') Мартинес ЛисандроЭриксен КристианКаземиро Карлос 88' (Угарте Мануэль ( 88') Рэшфорд МаркусФернандеш БрунуГарначо Алехандро 90' (Мазрауи Нуссаир ( 90') Хёйлунн Расмус 74' (Зиркзее Джошуа ( 74')
Запасные: Диалло АмадАнтониИтан УитлиФлетчер ДжекБайындыр Алтай
Флеккен МаркВан дер Берг Сепп 87' (Расмуссен Мадс ( 87') Коллинз НатанПиннок ИтанАйер Кристоффер  73'Дамсгор МиккельНоргор Кристиан  55'Янельт Витали 75' (Ярмолюк Егор ( 75') Льюис-Поттер Кин 66' (Висса Йоан ( 66') Мбеумо БрайанШаде Кевин 74' (Карвалью Фабиу ( 74')
Запасные: Ми БенКонак Юнус ЭмреТревитт РайанМегома ДжейденВальдимарссон Хакон-Рабн
19 октября. Стадион "Олд Траффорд".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд

Новости по матчу

Сегодня, 19 Октября
19:00
«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу в игре с «Брентфордом»
16:30
«Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:46
«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч АПЛ с «Брентфордом»
13:53
Тен Хаг: «Мы принесли «Манчестер Юнайтед» трофеи» 2
04:07
Горецка принял решение по будущему – на игрока претендует «Манчестер Юнайтед»
03:53
Тен Хаг оценил игру Эриксена
02:28
Манчестер Юнайтед - Брентфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:25
Тен Хаг: «Я не хотел, чтобы Мактоминай уходил, но всё дело в правилах» 1
01:42
Тен Хаг высказался о Фергюсоне 3
01:23
Тен Хаг признал, что «Манчестер Юнайтед» следит за защитником
00:32
Стам: «Рэшфорду нужны более качественные товарищи по команде» 3
18 Октября
23:01
«Манчестер Юнайтед» связался с новым тренером
22:29
«Манчестер Юнайтед» не сможет подписать звезду «Баварии»
22:11
«Манчестер Юнайтед» запросил информацию о португальском тренере
20:33
Как «Манчестер Юнайтед» позорился с тен Хагом 3
16:24
Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
16:20
Тен Хаг прокомментировал слухи об увольнении
15:08
Бесплатный прогноз и ставка на Манчестер Юнайтед — Брентфорд АПЛ — 19 октября 2024
13:45
Названы сроки восстановления хавбека «Манчестер Юнайтед» Майну
13:40
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд чемпионата Англии — 19 октября 2024
03:40
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 35-40 млн евро за вингера
03:00
Ван де Бек высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» 3
02:36
Тен Хаг попробует переманить в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны», если сохранит работу
01:44
Тренер «Брентфорда» поделился мнением о тен Хаге перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
00:28
Тренер «Брентфорда» поделился опасениями перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
17 Октября
21:54
«Манчестер Юнайтед» потерял двух игроков 2
19:15
Фердинанд рассказал, как Роналду дразнили в «Манчестер Юнайтед»
18:24
Назван главный кандидат на пост наставника «Манчестер Юнайтед» 2
17:40
Погба отреагировал на ситуацию с Фергюсоном
03:39
Тен Хаг понимает, что может быть уволен в ближайшее время
03:16
Варан: «Мне не подходил проект «Манчестер Юнайтед»
02:07
В «Манчестер Юнайтед» нашли ещё одного возможного сменщика тен Хага 2
00:58
Названа дата возвращения Маласии, не игравшего за «Манчестер Юнайтед» полтора года
16 Октября
23:22
Дэвис выбрал между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» 1
22:12
Погба рассказал о трудных взаимоотношениях с Моуринью 1
21:50
Погба рассказал, как не хотел играть в «Манчестер Юнайтед»
21:14
Звёздный игрок «Баварии» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»
16:02
Тен Хага могут уволить через считанные дни
13:54
Погребняк: «Манчестер Юнайтед» превратился из большого клуба в цирк»
02:06
Будущее Эриксена в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым
00:05
«Манчестер Юнайтед» упустил двух игроков из-за неудачных результатов 1
15 Октября
22:55
Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» продаст Антони
22:46
Два игрока «Манчестер Юнайтед» решили стать тренерами 1
21:33
Кантона возмутился решением «Манчестер Юнайтед» по Фергюсону 1
12:23
Названо условие увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед» 5
13 Октября
20:58
«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра в январе – назван ценник 1
02:28
В «Манчестер Юнайтед» нашли неожиданного кандидата на замену тен Хагу
12 Октября
10:28
Эриксен летом может вернуться в бывший клуб
05:44
Бывший ассистент тен Хага высказался о нехватке амбиций у игроков «Манчестер Юнайтед»
00:29
Маккарти: «Тен Хаг невероятно трудолюбив, он не спит до 4 часов утра»
11 Октября
23:42
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед»: «Клуб не найдёт никого лучше тен Хага»
23:31
Тен Хаг узнал, когда его могут уволить из «Манчестер Юнайтед» 1
16:15
Эриксен высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» 1
12:16
Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»
01:37
«Манчестер Юнайтед» может вернуть игрока, которого продал летом
01:17
Стало известно, почему в «Баварии» разочаровались в де Лигте 1
10 Октября
18:54
Мазрауи перенёс профилактическую процедуру на сердце
13:39
Ди Канио: «Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминая»
13:32
У Мазрауи диагностировали аритмию, игрок пропустит 2 месяца 1
04:29
Тен Хаг ещё не получил от «Манчестер Юнайтед» никаких гарантий
00:16
Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 2
09 Октября
07:06
Симоне Индзаги дал краткий ответ, когда ему предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»
05:14
Бруну Фернандеш прокомментировал уход Иньесты
00:59
Стало известно, что не устраивает игроков «Манчестер Юнайтед» в методах тен Хага
00:20
Ван Бастен жёстко высказался о новичке «Манчестер Юнайтед»: «Мне хватило двух игр»
08 Октября
23:20
Шмейхель объяснил, почему не хочет увольнения тен Хага
22:09
В «Манчестер Юнайтед» отложили принятие решения по будущему тен Хага 1
07 Октября
02:16
Симоне Индзаги удивлён слухами о работе в «Манчестер Юнайтед» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
19 Октября 2024 в 19:49
ай малацы манюневцы.. в перерыви палучиле пенков от лысава и сразу забегали и пабидили.. мы ж говарили што дзен-хаг на правильнам путю.. скора сизава-сэра затмиц.. хе..
Ответить
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму «Реал» разочаровался в Мбаппе Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
4
1
1.55 4.40 5.00
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
0
1
1.80 3.85 3.95
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1
3
2.95 3.55 2.22
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
2
1
1.52 4.40 5.40
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Лестер Лестер
2
3
2.17 3.45 3.15
Видео
Окончен
Ипсвич Ипсвич
Эвертон Эвертон
0
2
2.32 3.45 2.85
Видео
30 мин
Борнмут Борнмут
Арсенал Арсенал
0
0
5.00 4.40 1.55
Видео
20.10.24 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.40 6.20 1.26
Видео
20.10.24 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
1.80 3.85 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» уверенно одолел конкурентов из «Ипсвича»
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Эмери рассказал о неожиданных проблемах в тренировках с «Астон Виллой»
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» одолела «Фулхэм» в событийном поединке
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу в игре с «Брентфордом» 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» забил один гол «Ньюкаслу» и вошёл в топ-5
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» одолел «Саутгемптон» со счёта 0:2
18:20 · Англия. Премьер-лига
Хаверц и Стерлинг – в основе «Арсенала» на матч АПЛ 1
17:59 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» Де Лигт повредил голову в матче АПЛ
17:42 · Англия. Премьер-лига
Ещё один суперклуб нацелился на Та
17:18 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Баварии» мечтает перейти в «Реал»
17:01 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» разгромно победил в дерби с «Вест Хэмом»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч АПЛ с «Брентфордом»
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро 1
14:17 · Англия. Премьер-лига
Грилиш назвал самого сильного соперника – это не Карвахаль
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
13:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы принесли «Манчестер Юнайтед» трофеи» 2
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал состав на дерби Лондона
12:29 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Атлетико» может перейти в клуб АПЛ
12:22 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» рассказал, когда может вернуться Алиссон
11:34 · Англия. Премьер-лига
Дэвис выдвинул требование «Реалу» и другим клубам 4
08:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» движется в правильном направлении» 4
04:07 · Англия. Премьер-лига
Горецка принял решение по будущему – на игрока претендует «Манчестер Юнайтед»
Все новости