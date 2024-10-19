«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу в игре с «Брентфордом»

В восьмом туре футболисты «МЮ» играли за престиж и тренера, оказавшись глубоко в нижней части таблицы. И матч с «Брентфордом» не получился простым.

Первая половина стартового тайма была без моментов. Далее у Алехандро Гарначо были моменты - парированная попытка и промах. Кристиан Эриксен не попал по высоте метров с 10. А у гостей на 45-й минуте сработал угловой, и Итан Пиннок стал героем тайма.

В самом начале второй половины Маркус Рэшфорд справа исполнил перевод к дальней штанге, где Гарначо с лёта пробил в дальний угол - 1:1. На 62-й минуте Эриксен через пятку Бруну Фернандеша слева вывел к воротам Расмуса Хёйлунна, который аккуратно перекинул мяч через выскочившего навстречу голкипера - 2:1. Диогу Далот справа получил пас на ход, убежал один на один с вратарем, но слишком сблизился с ним и не смог направить мяч в сетку.

«МЮ» уже 10-й и на очко опережает соперника.