«Брайтон» забил один гол «Ньюкаслу» и вошёл в топ-5

«Ньюкасл» и «Брайтон» в восьмом туре Премьер-лиги Англии бились за право ворваться в пятёрку лучших команд. Хозяева играли первым номером и выглядели лучше, но моментов было маловато.
Под конец первого тайма соперники обменялись уколами. Александр Исак нанес дальний удар, но голкипер справился. В ответ с передачи Жоржиньо Рюттера отличился Данни Уэлбек - 0:1.
«Брайтон» взмыл на пятое место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|35'Уэлбек Данни (0:1)
Поуп Ник•Ливраменто Валентино•Шёр Фабиан•Бёрн Дэн• 10'Холл Льюис 37'90' (Осула Вильям (90') •Тонали Сандро65' (Уиллок Джо (65') •Гимараэс Бруно85' (Альмирон Мигель (85') •Жоэлинтон•Мёрфи Джейкоб65' (Барнс Харви (65') •Исак Александр•Гордон Энтони85' (Лонгстафф Шон (85')
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Роша Игор II•Кадыоглу Ферди•Рюттер Жоржиньо72' (Эступиньян Первис (72') •Балеба Карлос71' (Виффер Матс (71') •Хиншелвуд Джек• 71'Аяри Ясин 45'82' (Энсисо Хулио (82') •Фергюсон Эван60' (Митома Каору (60') •Уэлбек Данни82' (Ван Хекке Ян-Поль (82')
Запасные: Груда Брайан•Стил Джейсон•Модер Якуб•Лемпти Тарик
19 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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