«Брайтон» забил один гол «Ньюкаслу» и вошёл в топ-5

«Ньюкасл» и «Брайтон» в восьмом туре Премьер-лиги Англии бились за право ворваться в пятёрку лучших команд. Хозяева играли первым номером и выглядели лучше, но моментов было маловато.

Под конец первого тайма соперники обменялись уколами. Александр Исак нанес дальний удар, но голкипер справился. В ответ с передачи Жоржиньо Рюттера отличился Данни Уэлбек - 0:1.

«Брайтон» взмыл на пятое место, соперник - восьмой.