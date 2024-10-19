«Лестер» одолел «Саутгемптон» со счёта 0:2

«Саутгемптон» и «Лестер» провели разные таймы в матче восьмого тура Премьер-лиги Англии.

Уже на восьмой минуте «святые» повели, когда никто не помешал Камерону Арчеру прицельно пробить. Джо Арибо удвоил счет в середине тайма. Билаль эль-Ханнус перед перерывом едва не вернул интригу, но попал в штангу.

За девять минут в середине второй половины всё перевернулось. Факундо Буонанотте сократил отставание гостей. Абдул Фатаву сотряс перекладину дальним ударом. Тут же Райан Фрейзер удален за фол последней надежды, да еще с пенальти, который не очень уверенно, но реализовал Джейми Варди - 2:2. На восьмой добавленной минуте Джордан Айю вырвал для гостей победу - 2:3.

«Саутгемптон» остается с одним очком в сезоне, у соперника их девять и 13-е место.