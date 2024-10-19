«Лестер» одолел «Саутгемптон» со счёта 0:2

«Саутгемптон» и «Лестер» провели разные таймы в матче восьмого тура Премьер-лиги Англии.
Уже на восьмой минуте «святые» повели, когда никто не помешал Камерону Арчеру прицельно пробить. Джо Арибо удвоил счет в середине тайма. Билаль эль-Ханнус перед перерывом едва не вернул интригу, но попал в штангу.
За девять минут в середине второй половины всё перевернулось. Факундо Буонанотте сократил отставание гостей. Абдул Фатаву сотряс перекладину дальним ударом. Тут же Райан Фрейзер удален за фол последней надежды, да еще с пенальти, который не очень уверенно, но реализовал Джейми Варди - 2:2. На восьмой добавленной минуте Джордан Айю вырвал для гостей победу - 2:3.
«Саутгемптон» остается с одним очком в сезоне, у соперника их девять и 13-е место.
Протокол игры
|(1:0) Арчер Камерон8'
|(2:0) Арибо Джо28'
|65'Буонанотте Факундо (2:1)
|74'Варди Джейми (2:2)
|90'Айю Джордан (2:3)
Ремсдейл Аарон•Сугавара Юкинари 49'62' (Фрейзер Райан (62') • 73'Харвуд-Беллис Тэйлор• 33'Беднарек Ян•Уокер-Питерс Кайл•Диблинг Тайлер 36'78' (Тэйлор Чарли (78') •Арибо Джо•Даунс Флинн•Фернандеш Матеуш 10'68' (Смоллбоун Уильям (68') •Мэннинг Райан 6'78' (Сулемана Камалдин (78') •Арчер Камерон68' (Онуачу Пол (68')
Хермансен Мадс•Джастин Джеймс•Фас Ваут•Околи Меме•Кристиансен Виктор59' (Фатаву Абдул (59') •Скипп Оливер46' (Уинкс Гарри (46') • 70'Ндиди Уилфред•Буонанотте Факундо• 62'Эль-Ханнус Билаль68' (Айю Джордан (68') •Мавидиди Стефи88' (Рид Бобби (88') •Варди Джейми 53'
19 октября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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