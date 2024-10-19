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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» одолел «Саутгемптон» со счёта 0:2

19 Октября 2024 • 18:59 Комментировать
Саутгемптон
2:3
Лестер
окончен

«Саутгемптон» и «Лестер» провели разные таймы в матче восьмого тура Премьер-лиги Англии.

Уже на восьмой минуте «святые» повели, когда никто не помешал Камерону Арчеру прицельно пробить. Джо Арибо удвоил счет в середине тайма. Билаль эль-Ханнус перед перерывом едва не вернул интригу, но попал в штангу.

За девять минут в середине второй половины всё перевернулось. Факундо Буонанотте сократил отставание гостей. Абдул Фатаву сотряс перекладину дальним ударом. Тут же Райан Фрейзер удален за фол последней надежды, да еще с пенальти, который не очень уверенно, но реализовал Джейми Варди - 2:2. На восьмой добавленной минуте Джордан Айю вырвал для гостей победу - 2:3.

«Саутгемптон» остается с одним очком в сезоне, у соперника их девять и 13-е место.

Протокол игры  
Саутгемптон2:3Лестер
(1:0) Арчер Камерон8'  
(2:0) Арибо Джо28'  
  65'Буонанотте Факундо (2:1)
  74'Варди Джейми (2:2)
  90'Айю Джордан (2:3)
Ремсдейл АаронСугавара Юкинари  49' 62' (Фрейзер Райан ( 62'  73') Харвуд-Беллис Тэйлор  33'Беднарек ЯнУокер-Питерс КайлДиблинг Тайлер  36' 78' (Тэйлор Чарли ( 78') Арибо ДжоДаунс ФлиннФернандеш Матеуш  10' 68' (Смоллбоун Уильям ( 68') Мэннинг Райан  6' 78' (Сулемана Камалдин ( 78') Арчер Камерон 68' (Онуачу Пол ( 68')
Запасные: Маккарти АлексЛаллана АдамАрмстронг АдамУгочукву Лесли
Хермансен МадсДжастин ДжеймсФас ВаутОколи МемеКристиансен Виктор 59' (Фатаву Абдул ( 59') Скипп Оливер 46' (Уинкс Гарри ( 46'  70') Ндиди УилфредБуонанотте Факундо  62'Эль-Ханнус Билаль 68' (Айю Джордан ( 68') Мавидиди Стефи 88' (Рид Бобби ( 88') Варди Джейми  53'
Запасные: Коуди КонорРикарду Перейра IIСумаре БубакариЭдуар ОдсоннУорд Дэнни II
19 октября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Саутгемптон Лестер

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