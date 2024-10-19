Хаверц и Стерлинг – в основе «Арсенала» на матч АПЛ

В субботу вечером «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Борнмута» в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги. Главный тренер лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Калафьори, Райс, Парти, Мерино, Стерлинг, Троссар, Хаверц.

Матч между «Борнмутом» и «Арсеналом» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.