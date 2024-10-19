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Хаверц и Стерлинг – в основе «Арсенала» на матч АПЛ

19 Октября 2024 • 18:20 Комментировать (1)
Борнмут
0:0
Арсенал
1 4.70 X 3.95 2 1.75
1-й тайм

В субботу вечером «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Борнмута» в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги. Главный тренер лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Калафьори, Райс, Парти, Мерино, Стерлинг, Троссар, Хаверц.

Матч между «Борнмутом» и «Арсеналом» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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БОРНМУТ АРСЕНАЛ
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Leonardis
19 Октября 2024 в 18:41
Арсенал в стопоре...
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