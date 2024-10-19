Защитник «Манчестер Юнайтед» Де Лигт повредил голову в матче АПЛ

В субботу в Английской премьер-лиге встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». По ходу первого тайма защитник «красных дьяволов» Маттейс де Лигт получил повреждение головы, и врачам пришлось останавливать кровь. Нидерландец не был заменён, но ближе к перерыву кровотечение возобновилось, и игрок снова покинул поле для получения помощи. Не исключено, что между таймами Эрику тен Хагу придётся заменить своего соотечественника.

Кстати, после первого тайма «Манчестер Юнайтед» уступает «Брентфорду» на родном «Олд Траффорд» - на табло горит счёт 0:1.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Брентфордом» можно в текстовой трансляции.