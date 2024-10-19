Ещё один суперклуб нацелился на Та

Следующим летом на трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за защитника Джонатана Та. Агент футболиста ранее говорил, что контракт с «Байером» продлён не будет, поэтому подписать Та в 2025 году можно будет свободным агентом.

Слухи связывали Та с целым рядом клубов – с «Баварией», «Барселоной», «Реалом» и «Ювентусом». Теперь же немца связывают с топовым клубом из Премьер-лиги. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, интерес к 28-летнему игроку сборной Германии проявляет «Ливерпуль».

Добавим, что прошлым летом подписать Та пыталась «Бавария», но в конечном итоге сделка не состоялась.