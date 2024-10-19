Игрок «Баварии» мечтает перейти в «Реал»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис мечтает о переходе в «Реал». Об этом рассказывает CaughtOffside, ссылаясь на известного журналиста Кристиана Фалька.

В то же время будущее Дэвиса остаётся неопределённым. «Бавария» взяла паузу в переговорах с 23-летним канадцем из-за нежелания платить футболисту более 20 миллионов евро за сезон. Ближайшим летом Альфонсо может обрести статус свободного агента и перейти в другой клуб бесплатно.

Если «Манчестер Юнайтед» будет готов платить Дэвису больше 20 миллионов евро, то англичане станут серьёзным конкурентом «Реала» в борьбе за футболиста.