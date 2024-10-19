«Тоттенхэм» разгромно победил в дерби с «Вест Хэмом»

Лондонское дерби «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» открывало программу очередного тура английской Премьер-лиги. «Шпоры» играли первым номером, но впереди никак не могли отличиться, в итоге даже пропустили сначала. Неожиданно ворвался в штрафную соперника Джаррод Боуэн и прострелил от лицевой линии на дальнюю штангу, где был совсем один Мохаммед Кудус, который без сопротивления отправил снаряд в пустые ворота - 0:1.

Протащил мяч к штрафной Джеймс Мэддисон и отдал поперек на Деяна Кулушевски, который пробил из пределов штрафной, в падении отбил голкипер, но мяч от его руки угодил в штангу, после чего оказался в сетке - 1:1.

После перерыва отдавал пас в штрафную Сон Хын Мин на ход Дестини Удоджи, который вернул назад на Ива Биссума, а тот с линии штрафной пробил точно в ближний нижний угол ворот - 2:1. Тут же после паса от Кулушевски пробил из пределов штрафной Сон - парировал ногой в падении вратарь, но рикошетом от ноги Жана-Клера Тодибо мяч влетел в сетку - 3:1. Ворвался на скорости Сон в штрафную соперника, расшатал защитника финтами и пробил точно в ближний нижний угол ворот, оставив не у дел вратаря, - 4:1. Еще атака, после поперечного паса от Бреннана Джонсона пробил с линии чужой штрафной Сон, но мяч на этот раз угодил точно в штангу. В концовке судья показал прямую красную карточку Кудусу, ведь он сразу троих соперников толкнул руками.

4:1, «Тоттенхэм» с 13 очками поднялся на шестое место, соперник - 14-й.