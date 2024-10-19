«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч АПЛ с «Брентфордом»

В субботу «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Брентфорд» в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Онана, Далот, Эванс, де Лигт, Мартинес, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брентфордом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает только 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.