«Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро

В следующем году Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити». Поговаривают, что бельгийский полузащитник может отправиться в Саудовскую Аравию и стать одноклубником Криштиану Роналду.

Как сообщает Sky Germany, в «Манчестер Сити» в качестве идеального кандидата на место де Брёйне определили Флориана Вирца из «Байера». «Горожане» будут стараться заполучить немецкого футболиста.

Стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Флориана Вирца в 130 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 футболист провёл 10 матчей, в которых забил шесть голов.