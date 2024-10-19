Грилиш назвал самого сильного соперника – это не Карвахаль

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш назвал самого сильного соперника среди тех, с кем он пересекался на футбольном поле.

«Самый сложный соперник? Кайл Уокер. Он невероятный защитник – скоростной и сильный. Его очень трудно пройти один в один. Аарон Уан-Биссака? Да, я бы включил его в тройку. Он действительно хорош при игре один в один.

Карвахаль? Мы играли друг против друга много раз, это были хорошие дуэли. Его карьера говорит сама за себя – она невероятная», - сказал Грилиш Sky Sport.

В воскресенье, 20 октября, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».