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Грилиш назвал самого сильного соперника – это не Карвахаль

19 Октября 2024 • 14:17 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш назвал самого сильного соперника среди тех, с кем он пересекался на футбольном поле.

«Самый сложный соперник? Кайл Уокер. Он невероятный защитник – скоростной и сильный. Его очень трудно пройти один в один. Аарон Уан-Биссака? Да, я бы включил его в тройку. Он действительно хорош при игре один в один.

Карвахаль? Мы играли друг против друга много раз, это были хорошие дуэли. Его карьера говорит сама за себя – она невероятная», - сказал Грилиш Sky Sport.

В воскресенье, 20 октября, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер Даниэль Карвахаль Джек Грилиш Аарон Уан-Биссака ещё теги
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