Тен Хаг: «Мы принесли «Манчестер Юнайтед» трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает позитивно мыслить на фоне давления, с которым он сталкивается из-за плохих результатов команды. Нидерландец напомнил, что с «красными дьяволами» за два года он выиграл Кубок лиги и Кубок Англии.

«Мы принесли «Манчестер Юнайтед» трофеи. Если вы помните, то шесть лет назад «Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного трофея. Так что мы возвращаемся. Но, очевидно, нам ещё многое нужно улучшить», - сказал тен Хаг клубному ТВ.

В субботу, 19 октября, «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Брентфорда», не пропустите текстовую трансляцию. «Красные дьяволы» сейчас занимают 14-е место в таблице Премьер-лиги.

Как «Манчестер Юнайтед» позорился с тен Хагом