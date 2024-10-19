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«Тоттенхэм» назвал состав на дерби Лондона

19 Октября 2024 • 13:30 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1 1.45 X 5.10 2 6.60
Через 0 ч. 44 мин.

В субботу в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». Рулевой «шпор» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Сон.

Отметим, что Ришарлисон и Тимо Вернер оказалась в числе игроков, которые начнут матч на скамейке для запасных.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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