«Тоттенхэм» назвал состав на дерби Лондона

В субботу в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». Рулевой «шпор» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Сон.

Отметим, что Ришарлисон и Тимо Вернер оказалась в числе игроков, которые начнут матч на скамейке для запасных.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.