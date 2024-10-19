Игрок «Атлетико» может перейти в клуб АПЛ

Аргентинский защитник Науэль Молина, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Согласно данным портала Todofichajes, заполучить игрока в свои ряды хочет «Ньюкасл». «Сороки» рассматривают Молину в качестве альтернативы Кирану Триппьеру, который может покинуть команду зимой.

Молина перешел в стан «матрасников» летом 2022 года из итальянского «Удинезе». Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 28 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл шесть матчей в Ла Лиге.