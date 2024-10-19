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Назван тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед»

19 Октября 2024 • 12:22 Комментировать

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой может сменить соотечественника Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

«Ван Нистелрой выглядит как тренер и ведет себя так же. Руд проводит индивидуальные встречи с футболистами, у него уже есть определенная аура в клубе. Никто пока не говорит об этом вслух, но если ван Нистелрой станет новым наставником «МЮ», никто не удивится», - приводятся слова источника.

Напомним, что ван Нистелрой пополнил тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. До переезда на «Олд Траффорд» нидерландец руководил ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой Эрик тен Хаг ещё теги
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