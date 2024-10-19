Назван тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Ван Нистелрой выглядит как тренер и ведет себя так же. Руд проводит индивидуальные встречи с футболистами, у него уже есть определенная аура в клубе. Никто пока не говорит об этом вслух, но если ван Нистелрой станет новым наставником «МЮ», никто не удивится», - приводятся слова источника.