Назван тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой может сменить соотечественника Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.
«Ван Нистелрой выглядит как тренер и ведет себя так же. Руд проводит индивидуальные встречи с футболистами, у него уже есть определенная аура в клубе. Никто пока не говорит об этом вслух, но если ван Нистелрой станет новым наставником «МЮ», никто не удивится», - приводятся слова источника.
Напомним, что ван Нистелрой пополнил тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. До переезда на «Олд Траффорд» нидерландец руководил ПСВ.
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