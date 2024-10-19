Тренер «Ливерпуля» рассказал, когда может вернуться Алиссон

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, когда стоит ждать возвращения бразильского вратаря команды Алиссона Бекера в состав команды. Игрок находится в лазарете из-за травмы.

«Я жду его возвращения до Рождества. Однако нельзя сказать точно, когда это произойдет. Более точно я смогу высказаться по этому поводу через две-три недели», - передает слова нидерландского тренера Liverpool Echo.

Напомним, что Алиссон получил повреждение ноги в поединке седьмого тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний вратарь сыграл шесть матчей, в которых пропустил всего два мяча.