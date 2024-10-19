Дэвис выдвинул требование «Реалу» и другим клубам

Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис выдвинул требование своим потенциальным работодателям, рапортуют журналисты Sky Sport Germany.

Согласно данным источника, латераль хочет получать заработную плату в размере 20 миллионов евро. Среди претендентов на канадца называются мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона». Срок действующего трудового договора между Дэвисом и немецким грандом истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел восемь поединков, записав на свой счет одну голевую передачу. Рыночная стоимость Дэвиса составляет 50 миллионов евро.