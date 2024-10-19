Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» движется в правильном направлении»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о турнирном положении своей команды в Премьер-лиге.
«Никого в клубе не устраивает наше турнирное положение. Мы обязаны перевернуть ситуацию. Но я уверен, что команда движется в правильном направлении. «МЮ» способен успешно выступить в этом сезоне. Я уже вижу правильные шаги в этом направлении», - передает слова нидерландского специалиста таблоид Daily Mail.
После семи туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали восемь баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче «МЮ» сыграет с «Брентфордом».
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