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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» движется в правильном направлении»

19 Октября 2024 • 08:41 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о турнирном положении своей команды в Премьер-лиге.

«Никого в клубе не устраивает наше турнирное положение. Мы обязаны перевернуть ситуацию. Но я уверен, что команда движется в правильном направлении. «МЮ» способен успешно выступить в этом сезоне. Я уже вижу правильные шаги в этом направлении», - передает слова нидерландского специалиста таблоид Daily Mail.

После семи туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали восемь баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче «МЮ» сыграет с «Брентфордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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