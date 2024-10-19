Стало известно, где может работать Гвардиола

Испанский специалист Хосеп Гвардиола может задержаться у руля «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно данным источника, наставник стал ближе к новому контракту с «горожанами» после того, как сборная Англии назначила Томаса Тухеля. Гвардиола вел переговоры с FA, но стороны не смогли договориться. После срыва этого варианта Хосеп может пролонгировать трудовой договор с «Манчестер Сити».

53-летний испанец занимает пост главного тренера английского топ-клуба с лета 2016 года. Срок действующего контракта между Гвардиолой и «Манчестер Сити» истекает следующим летом.