Горецка принял решение по будущему – на игрока претендует «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка определился с планами на ближайшее будущее.

29-летний футболист почти не имеет игровой практики при Венсане Компани. Интерес к хавбеку приписывался «Манчестер Юнайтед» – речь шла о возможном январском трансфере. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, несмотря на трудную ситуацию в «Баварии», Горецка не намерен уходить зимой. «Красные дьяволы» сохраняют интерес к немцу и продолжат следить за ситуацией.

Леон Горецка принял участие лишь в трёх матчах «Баварии» в нынешнем сезоне, отыграв в сумме около 15 минут. Стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро.