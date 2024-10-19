Тен Хаг оценил игру Эриксена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» доволен выступлением полузащитника Кристиана Эриксена в текущем сезоне.

Датчанин не покинул ряды «красных дьяволов» летом, несмотря на многочисленные слухи. В нынешней кампании хавбек играет значимую роль в команде: он провёл восемь матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

«В последнее время Кристиан здорово проявлял себя в паре с Кобби [Майну]. Эриксен хорош в этом сезоне, он важен для нас. Он креативен, действует собранно, спокойно. Я очень доволен его игрой», – заявил нидерландский рулевой на пресс-конференции в преддверии субботнего поединка с «Брентфордом».