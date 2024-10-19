Беллингем не будет участвовать в переговорах «Реала» по Тренту – названа причина

Возможный переход Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля» в мадридский «Реал» остаётся одной из самых обсуждаемых тем трансферного рынка.

Англичанин может достаться гранду Ла Лиги как свободный агент – контракт 26-летнего игрока с «красными» истекает в июне 2025 года. Как отмечает Marca, Джуд Беллингем хотел бы видеть своего близкого друга в «Реале», но не будет принимать участия в переговорном процессе из уважения к «Ливерпулю». Хавбек расскажет своему товарищу по сборной Англии о жизни в Мадриде и своём опыте игры за «сливочных», но не более того.

Беллингем перебрался в «Реал» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии».