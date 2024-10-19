Каррагер считает, что с Палмером в составе «Ливерпуль» стал бы чемпионом

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что Коул Палмер принёс бы успех команде Арне Слота.

В прошлом году атакующий полузащитник перебрался из «Манчестер Сити» в «Челси». В составе «синих» англичанин отметился 31 забитым голом и 20 результативными пасами в 54 матчах. В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету 22-летнего хавбека уже 6+5 в семи играх.

«Если бы Палмер выступал за «Ливерпуль», Арне Слот с высокой вероятностью завершил бы свой дебютный сезон победителем Премьер-лиги», – приводят английские СМИ высказывания Каррагера.

«Ливерпуль» и «Челси» сойдутся в очной встрече в воскресенье. Матч стартует в 18:30 по московскому времени.