Тен Хаг: «Я не хотел, чтобы Мактоминай уходил, но всё дело в правилах»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что не поддерживал продажу полузащитника Скотта Мактоминая.

«Красные дьяволы» отпустили своего воспитанника в итальянский «Наполи». Сделка состоялась в конце августа, её стоимость оценивается в 30,5 млн евро.

«Я очень рад за Скотта. Я не хотел, чтобы он уходил, но таковы правила. Клубу приходится считаться с правилами финансового фэйр-плей, которые не очень хороши. Я бы даже сказал, что эти правила плохи. Именно это вынудило нас принять такое решение», – приводит UtdDistrict комментарии тен Хага.

Скотт Мактоминай отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей в пяти матчах за «Наполи».