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Постекоглу ответил, смирился ли с невозможностью добиться успеха с «Тоттенхэмом»

19 Октября 2024 • 01:55 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1 1.45 X 5.10 2 6.60
Через 11 ч. 37 мин.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в свойственной себе манере высказался о целях команды.

«Шпоры» не слишком удачно начали сезон: десять очков после семи туров и девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Журналисты спросили у Постекоглу, принял ли тот невозможность добиться громкого успеха с «Тоттенхэмом».

«Приятель, если бы я с этим смирился, что бы я здесь делал? В самом деле, если бы я решил, что ситуацию невозможно изменить, то сейчас я бы зарабатывал на жизнь воровством, находясь в клубе.

Если ничего не получится, то вина будет полностью на мне – клуб тут ни при чём. Я знал о положении дел в «Тоттенхэме», когда принимал предложение, так что говорить об этом сейчас нет смысла. Я принял этот вызов, поскольку верю, что могу всё изменить», – заявил Постекоглу на пресс-конференции в преддверии матча с «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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