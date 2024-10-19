Постекоглу ответил, смирился ли с невозможностью добиться успеха с «Тоттенхэмом»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в свойственной себе манере высказался о целях команды.

«Шпоры» не слишком удачно начали сезон: десять очков после семи туров и девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Журналисты спросили у Постекоглу, принял ли тот невозможность добиться громкого успеха с «Тоттенхэмом».

«Приятель, если бы я с этим смирился, что бы я здесь делал? В самом деле, если бы я решил, что ситуацию невозможно изменить, то сейчас я бы зарабатывал на жизнь воровством, находясь в клубе.

Если ничего не получится, то вина будет полностью на мне – клуб тут ни при чём. Я знал о положении дел в «Тоттенхэме», когда принимал предложение, так что говорить об этом сейчас нет смысла. Я принял этот вызов, поскольку верю, что могу всё изменить», – заявил Постекоглу на пресс-конференции в преддверии матча с «Вест Хэмом».