Тен Хаг высказался о Фергюсоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о важности сэра Алекса Фергюсона для клуба.

Недавно стало известно, что боссы «красных дьяволов» сократили выплаты легендарному экс-тренеру, а также запретили ему появляться в раздевалке команды.

«Конечно, это влияет на нас. Сэр Алекс – это «Манчестер Юнайтед». Он сделал клуб таким, каким его все знают сейчас. На данный момент мы не можем соответствовать стандартам, которые установил сэр Алекс, но нам всё равно удаётся выигрывать трофеи.

Фергюсон хочет видеть «Манчестер Юнайтед» побеждающим. Уверен, он всегда готов дать совет, и в ближайшее время нам это определённо понадобится, как и на протяжении всех двух с половиной лет, что я здесь работаю», – цитирует журналист Саймон Стоун нидерландского наставника.