Мареска ответил на вопрос о зависимости «Челси» от Палмера

Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о проблеме зависимости команды от ключевого игрока – Коула Палмера.

Атакующий полузащитник проводит второй подряд сверхрезультативный сезон – в нынешнем розыгрыше АПЛ он уже отметился шестью голами и пятью ассистами, проведя семь матчей.

«С нашей стороны будет большой ошибкой думать, что Коул решит все наши проблемы. Нельзя перекладывать всю ответственность на его плечи. У нас также есть множество других игроков, которые отлично себя показывают: Мадуэке, Нету, Нкунку, Фернандес. Дело не только в Палмере – дело во всей команде», – приводит Daily Mail слова Марески.

В воскресенье «Челси» сыграет на выезде против «Ливерпуля», возглавляющего турнирную таблицу.