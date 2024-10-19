Тен Хаг признал, что «Манчестер Юнайтед» следит за защитником

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об Альваро Фернандесе, который был продан в «Бенфику» летом.

Испанский футболист успешно выступает в составе португальского гранда, в связи с чем интерес к латералю уже приписывается ряду топ-клубов из различных чемпионатов.

«Мы следим за прогрессом Альваро в «Бенфике». У нас есть пункт обратного выкупа.

Мы отдавали его в аренду в «Престон», «Гранаду» – он играл нечасто. Этим летом у нас возникла возможность его продать. Однако опция обратной покупки позволяет нам контролировать ситуацию», – передаёт журналист Фабрицио Романо высказывания тен Хага.