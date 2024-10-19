Слот прокомментировал возможный уход Трента из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о будущем правого защитника Трента Александера-Арнольда.

На днях различные источники сообщили о намерении англичанина покинуть родной клуб и присоединиться к мадридскому «Реалу». Контракт 26-летнего футболиста истекает по окончании сезона, поэтому «сливочным» он может достаться в качестве свободного агента.

«Это часть мира, в котором мы живём, – делится мыслями Слот. – Нужно просто сосредоточиться на том, что ты должен делать. Возможно, если тебе 17 или 18 лет, это может стать проблемой, но Трент выигрывал Премьер-лигу и Лигу чемпионов», – цитирует Anything Liverpool нидерландского наставника.