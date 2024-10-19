Нападающего «Челси» Кристофера Нкунку не устроит роль запасного.

Француз вышел в стартовом составе лишь в одном матче «синих» в текущем розыгрыше Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом. По сообщениям Football Insider, форвард может настоять на своём уходе следующим летом, если так и не станет постоянным игроком основы в команде Энцо Марески.

Если брать в расчёт все турниры, на счету Кристофера Нкунку семь забитых мячей в 11 поединках нынешней кампании. Наставник лондонцев гораздо охотнее задействует 26-летнего футболиста в Лиге конференций и Кубке лиги.

Стоимость Нкунку, согласно оценке портала Transfermarkt, – 65 млн евро.