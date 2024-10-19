Мареска похвалил защитника «Челси»: «Фантастический игрок»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высоко оценивает способности правого защитника Мало Гюсто.

21-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе «синих» в текущей кампании, когда здоров. На его счету одна результативная передача в семи поединках.

«Мало – фантастический игрок, я очень им доволен. Он многое нам даёт, помогает играть так, как мы хотим. У него отлично получается всё. Для своего возраста он просто топ-футболист», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Марески.

В воскресенье «Челси» сыграет на выезде против «Ливерпуля». Встреча стартует в 18:30 по московскому времени.