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Мареска похвалил защитника «Челси»: «Фантастический игрок»

19 Октября 2024 • 00:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.65 X 4.40 2 4.90
20.10 18:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высоко оценивает способности правого защитника Мало Гюсто.

21-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе «синих» в текущей кампании, когда здоров. На его счету одна результативная передача в семи поединках.

«Мало – фантастический игрок, я очень им доволен. Он многое нам даёт, помогает играть так, как мы хотим. У него отлично получается всё. Для своего возраста он просто топ-футболист», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Марески.

В воскресенье «Челси» сыграет на выезде против «Ливерпуля». Встреча стартует в 18:30 по московскому времени.

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