Стам: «Рэшфорду нужны более качественные товарищи по команде»

Бывший нидерландский футболист Яп Стам высказался об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

26-летний англичанин не оправдывает ожидания в текущем сезоне – на его счету всего один забитый мяч в семи поединках Премьер-лиги.

«Рэшфорду нужна команда с сильными игроками, которые помогут ему проявлять себя. Сейчас от него многого ждут, но он не может показать свой максимум. Как только товарищи по команде начнут показывать более качественную игру, он тоже прибавит.

Но важно также понимать, что многое зависит и от самого Маркуса. Ему стоит спросить самого себя: «Что я могу делать иначе, чтобы это пошло на пользу команде?» – цитирует UtdDistrict Стама, выступавшего за «красных дьяволов» с 1998 по 2001 год.