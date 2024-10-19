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«Боруссия» установила гигантский ценник на игрока, который интересен клубам АПЛ

19 Октября 2024 • 00:23 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
26.10 16:30

В дортмундской «Боруссии» не планируют продавать вингера Джейми Бано-Гиттенса в обозримом будущем.

Интерес к 20-летнему футболисту приписывается лондонскому «Челси» и «Ливерпулю». По информации журналиста Кристиана Фалька, «шмели» не намерены расставаться с перспективным англичанином в январе, однако готовы рассмотреть предложения на сумму от 100 млн евро. Маловероятно, что кто-либо сможет удовлетворить такой запрос. 

Джейми Бано-Гиттенс записал на свой счёт четыре забитых мяча и три результативные передачи в десяти матчах за команду Нури Шахина в текущей кампании. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

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Боруссия Дортмунд Джейми Бано-Гиттенс трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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