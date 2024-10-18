«Манчестер Юнайтед» связался с новым тренером

В «Манчестер Юнайтед» уже ведут обсуждения с потенциальными сменщиками Эрика тен Хага.

В шорт-листе английского клуба значатся несколько имён, и одно из них – Эдин Терзич. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, руководство «красных дьяволов» уже связалось с представителями 41-летнего специалиста, не имеющего работы с момента ухода из дортмундской «Боруссии».

Эдин Терзич возглавлял «шмелей» с 2020 по 2021 год и с 2022 по лето нынешнего года. В прошлом сезоне дортмундцы под руководством немецкого наставника вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Реалу».

Эрик тен Хаг может быть уволен из «Манчестер Юнайтед» в случае неудачных результатов команды в ближайших матчах.