«Манчестер Юнайтед» не сможет подписать звезду «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» практически не имеет шансов на успех в переговорах по левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису.

«Красные дьяволы» намеревались перехватить канадца у мадридского «Реала», давно считающегося главным претендентом на игроку. Судя по всему, английский клуб обречён на неудачу в споре за 23-летнего футболиста. Согласно сведениям Mirror Football, вероятность перехода Дэвиса в «Манчестер Юнайтед» очень мала. Скорее всего, защитник либо перейдёт в «Реал», либо продлит контракт и останется в «Баварии».

Действующее соглашение Альфонсо Дэвиса с мюнхенским клубом истекает следующим летом.