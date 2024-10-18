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«Манчестер Юнайтед» запросил информацию о португальском тренере

18 Октября 2024 • 22:11 Комментировать
Портимоненсе
0:1
Спортинг Л
1 20.00 X 7.50 2 1.11
2-й тайм

В «Манчестер Юнайтед» в скором времени может состояться тренерская перестановка.

Нынешний рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг находится под серьёзным давлением – он может быть уволен в случае неудачного исхода субботнего матча против «Брентфорда». По обновлённым данным журналиста Флориана Плеттенберга, информация об интересе «Манчестер Юнайтед» к Рубену Амориму соответствует действительности. Португалец, возглавляющий лиссабонский «Спортинг», стал одним из основных претендентов на пост в английском топ-клубе в случае отставки тен Хага.

Впрочем, 39-летний специалист не планирует покидать «Спортинг» по ходу сезона. Переманить его летом будет гораздо реальнее.

Напомним, Аморим также считается потенциальным преемником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Эрик тен Хаг ещё теги

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