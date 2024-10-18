«Манчестер Юнайтед» запросил информацию о португальском тренере

В «Манчестер Юнайтед» в скором времени может состояться тренерская перестановка.

Нынешний рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг находится под серьёзным давлением – он может быть уволен в случае неудачного исхода субботнего матча против «Брентфорда». По обновлённым данным журналиста Флориана Плеттенберга, информация об интересе «Манчестер Юнайтед» к Рубену Амориму соответствует действительности. Португалец, возглавляющий лиссабонский «Спортинг», стал одним из основных претендентов на пост в английском топ-клубе в случае отставки тен Хага.

Впрочем, 39-летний специалист не планирует покидать «Спортинг» по ходу сезона. Переманить его летом будет гораздо реальнее.

Напомним, Аморим также считается потенциальным преемником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».