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Ещё один топ-клуб вступил в борьбу с «Реалом» за Александера-Арнольда слухи

18 Октября 2024 • 21:43 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
Через 21 ч. 26 мин.

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может уйти на правах свободного агента следующим летом.

Руководство «красных» пока не убедило 26-летнего игрока продлить контракт, истекающий по окончании сезона. Над подписанием англичанина работает мадридский «Реал», также за ситуацией следит «Барселона», о чём уже сообщалось ранее. Согласно сведениям talkSPORT, «Баварии» тоже интересен звёздный воспитанник мерсисайдцев.

Трент Александер-Арнольд провёл девять матчей за команду Арне Слота в текущей кампании, записав себе в актив две результативные передачи. Стоимость футболиста сборной Англии оценивается экспертами Transfermarkt в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Барселона Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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