Ещё один топ-клуб вступил в борьбу с «Реалом» за Александера-Арнольда

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может уйти на правах свободного агента следующим летом.

Руководство «красных» пока не убедило 26-летнего игрока продлить контракт, истекающий по окончании сезона. Над подписанием англичанина работает мадридский «Реал», также за ситуацией следит «Барселона», о чём уже сообщалось ранее. Согласно сведениям talkSPORT, «Баварии» тоже интересен звёздный воспитанник мерсисайдцев.

Трент Александер-Арнольд провёл девять матчей за команду Арне Слота в текущей кампании, записав себе в актив две результативные передачи. Стоимость футболиста сборной Англии оценивается экспертами Transfermarkt в 70 млн евро.