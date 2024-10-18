Назван фаворит в борьбе за Холанна

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассматривает возможность переезда в Испанию.

Норвежец планирует однажды поиграть в Ла Лиге, о чём уже неоднократно сообщалось в прошлом. По сведениям журналиста Патрика Бергера, президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о приобретении звезды «горожан», но в настоящий момент сделка выглядит неосуществимой. Переход форварда в мадридский «Реал» гораздо более вероятен.

Контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. Руководство английского гранда намерено продлить договор 24-летнего футболиста.

Трансферная стоимость Холанна на портале Transfermarkt – 200 млн евро.