Как «Манчестер Юнайтед» позорился с тен Хагом

Эрик тен Хаг находится под давлением, ведь «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Некоторые фанаты «красных дьяволов» ожидали, что тен Хага уволят во время октябрьской паузы на матчи сборных, но этого не случилось. На пресс-конференции тренер сообщил, что журналисты пишут выдумки, а в клубе всё спокойно. Впрочем, если результаты в обозримом будущем не улучшатся, то «Манчестер Юнайтед» может и расстаться с тен Хагом. А пока сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает наиболее позорные матчи манкунианцев под руководством нидерландца за два с лишним года работы.

5 место

«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» 0:3 (декабрь 2023)

6 декабря 2023 года «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Челси» со счётом 2:1. Позитив от этого результата полностью развеялся всего через три дня, когда команда Эрика тен Хага принимала «Борнмут». «Красные дьяволы» были разгромлены со счётом 0:3. Для «вишен» это была первая и пока единственная победа в Премьер-лиге на стадионе «Олд Траффорд». Когда на 77-й минуте южане забивали третий гол, многие фанаты уже ушли, не выдерживая позорного зрелища.

4 место

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 0:3 (сентябрь 2024)

Недавний матч против «Тоттенхэма» ужаснул болельщиков «Манчестер Юнайтед». Конечно, «красные дьяволы» могли сетовать на удаление Бруну Фернандеша, случившееся уже на 42-й минуте при счёте 0:1. Красная карточка в итоге была признана ошибочной. Но и в большинстве команда тен Хага играла очень плохо – итоговый счёт 0:3 стал ещё не таким плохим, ведь «Тоттенхэм» мог забить больше. Лондонцы набрали более 4,5 xG. После игры «МЮ» справедливо столкнулся с критикой.

3 место

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» 4:0 (май 2024)

Ещё одно позорное выступление «Манчестер Юнайтед» случилось в мае текущего года в Лондоне. Команда Эрика тен Хага гостила на «Селхерст Парк» и проиграла там «Кристал Пэлас» со счётом 0:4. «Красные дьяволы» пропустили по два гола в каждом из таймов и уехали домой несолоно хлебавши. В тот вечер «Манчестер Юнайтед» покорил отметку в 13 поражений в чемпионате – это было установление антирекорда команды в эпоху Премьер-лиги. Спустя шесть дней «дьяволы» обновили этот антирекорд, проиграв 14-й раз.

2 место

«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед» 4:0 (август 2022)

Эрик тен Хаг принял «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В дебютном матче под руководством нидерландца команда проиграла дома «Брайтону» со счётом 1:2. А спустя шесть дней «красные дьяволы» играли в гостях у «Брентфорда», где снова проиграли, причём крупно – 0:4. Манкунианцы были ужасны – все четыре гола они пропустили ещё в первом тайме, до 35-й минуты включительно. «Манчестер Юнайтед» начал тот сезон с двух поражений, чего не случалось 30 лет.

1 место

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 7:0 (март 2023)

В феврале 2023 года в рядах «Манчестер Юнайтед» царил некий позитив. Он был связан с проходом «Барселоны» в Лиге Европы, а также с завоеванием кубка лиги. На фоне этих успехов и в целом успешной серии фанаты «красных дьяволов» верили в достойное выступление команды на «Энфилде» в гостях у «Ливерпуля» в начале весны. До 43-й минуты команде Эрика тен Хага удавалось сохранять свои ворота на замке, но дальше был просто разрыв приезжей команды. «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 0:7. Это было повторение самого крупного поражения в истории «красных дьяволов», только представьте себе!

Александр Тихий