«Бавария» больше не хочет вести переговоры с Дэвисом

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис с большой долей вероятности покинет клуб следующим летом.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Дэвис мечтает оказаться в мадридском «Реале». Утверждается, что руководство «Баварии» взяло паузу в переговорах с игроком по новому контракту, так как не планирует платить ему запрашиваемые 20 миллионов евро в год. По данным источника, клуб не хочет больше вести диалог с представителями Дэвиса.

Подчеркивается, что если «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в услугах защитника, будет готов удовлетворить требования канадца, то станет серьезным конкурентом для «Реала».

Напомним, действующий контракт 23-летнего Дэвиса с «Баварией» истекает в конце текущего сезона.