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«Манчестер Юнайтед» может перехватить у «Арсенала» нападающего

18 Октября 2024 • 18:27 Комментировать

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в услугах словенского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианский гранд может подписать Шешко в следующее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к Беньямину со стороны лондонского «Арсенала».

Стоит отметить, что срок действующего контракта между словенским футболистом и «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2029 года. Его трансферный ценник составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Беньямин Шешко ещё теги
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