«Манчестер Юнайтед» может перехватить у «Арсенала» нападающего

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в услугах словенского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианский гранд может подписать Шешко в следующее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к Беньямину со стороны лондонского «Арсенала».

Стоит отметить, что срок действующего контракта между словенским футболистом и «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2029 года. Его трансферный ценник составляет 50 миллионов евро.