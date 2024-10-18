Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту дисквалифицирован на три матча, гласит заявление Футбольной ассоциации Англии. Также тренера за его неподобающее поведение оштрафовали на сумму в 55 тыс. фунтов стерлингов.

В заявлении сообщается, что тренер в недавнем матче с «Брайтоном» в АПЛ (2:2) действовал неподобающим для своего статуса образом и использовал оскорбления в адрес официального лица матча. Случился инцидент на 83-й минуте игры.

Напомним, что «лесники» по итогу прошедших семи туров Премьер-лиги остановились на десятом месте турнирной таблицы с 10 баллами в активе.