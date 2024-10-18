Назван самый быстрый футболист АПЛ - это не Холанн и Салах

Аналитики BBC Sports совместно с коллегами из Opta назвали самого быстрого футболиста нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Первое место в рейтинге занял защитник лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Вен.

Как информирует источник, нидерландский футболист развил скорость 37,1 км/ч. В нынешнем сезоне чемпионата Англии ван де Вен поучаствовал в шести поединках, в которых сделал три голевые передачи и получил две желтые карточки.

После семи туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал десять баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет восемь очков.