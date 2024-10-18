Эмери высказался о назначении Тухеля в сборной Англии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился своими мыслями о назначении Томаса Тухеля на пост тренера сборной Англии. Немец начнёт работу в следующем году, о чём Футбольная ассоциация Англии объявила на днях.

«Тухель – потрясающий тренер. У него большой опыт работы в разных странах, он выигрывал Лигу чемпионов», - сказал Эмери журналистам на пресс-конференции.