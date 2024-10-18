Эмери высказался о назначении Тухеля в сборной Англии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился своими мыслями о назначении Томаса Тухеля на пост тренера сборной Англии. Немец начнёт работу в следующем году, о чём Футбольная ассоциация Англии объявила на днях.
«Тухель – потрясающий тренер. У него большой опыт работы в разных странах, он выигрывал Лигу чемпионов», - сказал Эмери журналистам на пресс-конференции.
«Было ли бы мне интересно поработать со сборной? Я доволен работой в клубе. Не знаю, смогу ли я в будущем рассмотреть предложение от национальной сборной, если оно будет. Сейчас не знаю», - отметил экс-наставник «Спартака».
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