Постекоглу высказался о состоянии Сона и Ришарлисона

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу перед дерби с «Вест Хэмом» высказался о состоянии нападающих Хын Мин Сона и Ришарлисона.

«Сон в порядке. Он много работал на этой неделе и готов к игре», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

«Ришарлисон? Мы потратили время, чтобы он набрал форму. Он много работал, похудел и теперь выглядит подтянутым. Ришарлисон выглядит хорошо, он соскучился по игре. Хорошо, что он снова в нашей обойме», - сказал тренер «Тоттенхэма» журналистам.

Матч Английской премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» стартует 19 октября в 14:30 по московскому времени.