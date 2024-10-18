«Манчестер Сити» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Комментарий по поводу ближайшего соперника дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Вулверхэмптон» набрал меньше очков, чем заслуживает. Это всё, что я вижу. С «Вулверхэмптоном» всегда было тяжело играть», - сказал Гвардиола на пресс-конференции в пятницу.

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» сыграют в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

«Вулверхэмптон» занимает в таблице АПЛ последнее место с одним очком.