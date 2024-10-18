Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне и Аканджи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пятничной пресс-конференции высказался о кадровой ситуации в команде.

«У Кевина де Брёйне нет шансов сыграть против «Вулверхэмптона». Он не готов. У Ману Аканджи сегодня был выходной. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Завтра мы точно это узнаем», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч восьмого тура Английской премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» стартует 19 октября в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.