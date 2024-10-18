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Постекоглу оценил назначение Тухеля в сборной Англии

18 Октября 2024 • 16:30 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
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Через 21 ч. 42 мин.

Томас Тухель с 2025 года будет главным тренером сборной Англии. Об этом было официально объявлено несколько дней назад. Комментарий по поводу выбора Футбольной ассоциации дал рулевой лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

«Томас Тухель – фантастический тренер. У него фантастические показатели, когда дело доходит до матчей на вылет. У него в распоряжении будут отличные футболисты, это захватывающее назначение», - сказал Постекоглу журналистам на пятничной пресс-конференции.

Стоит сказать, что ранее Томас Тухель уже работал в Англии – немецкий специалист возглавлял «Челси».  

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