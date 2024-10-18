Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем Английской премьер-лиги против «Брентфорда» дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Майну и Магуайр выбыли на пару недель. Мазрауи готов играть. Шоу и Маласиа? Мы не можем заставлять их вернуться. Нужно проявлять осторожность. Мы хотим, чтобы они вернулись как можно скорее, но мы не хотим, чтобы они вернулись и сразу же снова выбыли», - сказал тен Хаг журналистам.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брентфордом» стартует 19 октября в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.